Son dakika haberi... Devrilip alev alan TIR'ın şoförü öldü Son dakika haberleri... OSMANİYE'de refüje çarpıp devrildikten sonra alev alan TIR'ın şoförü İbrahim Ceylan (42) yaşamını yitirdi. OSMANİYE'de refüje çarpıp devrildikten sonra alev alan TIR'ın şoförü İbrahim Ceylan (42) yaşamını yitirdi. Kaza, E-90 otoyolu Osmaniye Organize Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Erzin yönünden Toprakkale ilçesine giden 01 DNY 14 plakalı İbrahim Ceylan yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp devrildikten sonra alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motor kısmından yanmaya başlayan TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Devrilen TIR'da sıkışan sürücü Ceylan, hayatını kaybetti. İbrahim Ceylan'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılıp otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Güncel Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül İbrahim Ceylan Osmaniye Güncel Haberler Son Dakika

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