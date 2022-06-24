Kandıra'da 10 dakika boyunca etkili olan hortum büyük korku yarattı - Haberler

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Kandıra'da 10 dakika boyunca etkili olan hortum büyük korku yarattı

İhlas Haber Ajansı - Murat Hazer - Güncel
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Sahili'nde deniz ortasında çıkan hortum korkuttu. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

Kandıra Cebeci Sahili'nde denizde ortaya çıkan hortum paniğe sebep oldu. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 10 dakika sürdü.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - Güncel

Kocaeli Kandıra Güncel Haberler

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