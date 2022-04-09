Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman zaman polislerimizin üzerine gelindiğini, haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman zaman polislerimizin üzerine gelindiğini, haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirine aldırmayın."

En çok hangisine yapılan zam sizi etkiledi? #Zam | #Enflasyon