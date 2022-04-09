Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman zaman polislerimizin üzerine gelindiğini, haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz. - Haberler

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman zaman polislerimizin üzerine gelindiğini, haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz.

AA - Güç Gönel - Güncel
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zaman zaman polislerimizin üzerine gelindiğini, haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman zaman polislerimizin üzerine gelindiğini, haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaman zaman polislerimizin üzerine gelindiğini, haksız ithamlarla zan altında bırakıldıklarını görüyoruz. Sizler bunların hiçbirine aldırmayın."

AA / Güç Gönel - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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