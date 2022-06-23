Son dakika haberi: Çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı komutan için cenaze töreni düzenlendi Son dakika gündem haberi... Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna ordusuna ait Karpat-Sich Taburu Komutanı olan ve İzyum bölgesindeki çatışmalarda hayatını kaybeden Oleg Kutsin, başkent Kiev'de düzenlenen cenaze töreni sonrası Kiev mezarlığına defnedildi. AA / Narciso Contreras - Güncel Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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