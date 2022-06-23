Son dakika haberi: Çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı komutan için cenaze töreni düzenlendi
AA - Narciso Contreras - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.
Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna ordusuna ait Karpat-Sich Taburu Komutanı olan ve İzyum bölgesindeki çatışmalarda hayatını kaybeden Oleg Kutsin, başkent Kiev'de düzenlenen cenaze töreni sonrası Kiev mezarlığına defnedildi.
AA / Narciso Contreras - Güncel