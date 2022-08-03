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Son dakika haberi | Bangladeş'te BNP üyesi işçinin polis tarafından öldürülmesi protesto edildi

Son dakika haberleri... Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir araya gelen yüzlerce kişi, ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) üyesi bir işçinin polis tarafından öldürülmesini protesto etti.

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Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir araya gelen yüzlerce kişi, ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) üyesi bir işçinin polis tarafından öldürülmesini protesto etti. Pazar günü, zamları ve elektrik krizini protesto etmek için toplanan parti üyelerine polisin müdahalesi sonucu parti üyesi bir işçi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

AA / Md. Kamruzzaman - Güncel

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