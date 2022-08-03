Son dakika haberi | Bangladeş'te BNP üyesi işçinin polis tarafından öldürülmesi protesto edildi Son dakika haberleri... Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir araya gelen yüzlerce kişi, ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) üyesi bir işçinin polis tarafından öldürülmesini protesto etti. Bangladeş'in başkenti Dakka'da bir araya gelen yüzlerce kişi, ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) üyesi bir işçinin polis tarafından öldürülmesini protesto etti. Pazar günü, zamları ve elektrik krizini protesto etmek için toplanan parti üyelerine polisin müdahalesi sonucu parti üyesi bir işçi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Güncel AA / Md. Kamruzzaman Bangladeş Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Bangladeş'te BNP üyesi işçinin polis tarafından öldürülmesi protesto edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.