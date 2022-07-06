Son dakika haberi! Bakan Yanık, 15 Temmuz Şehitleri Adına Ağaç Dikim Töreni'ne katıldı Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık'ın tören alanına gelişi Bakan Yanık'ın Şehit yakınlarıyla görüşmesi Şehitler anısına Kuran ı Kerim tilavetinden görüntüler Bakan Yanık'ın ekilen fidanları sulaması Bakan Yanık'ın açıklamaları Bakan Yanık'ın şehit yakınlarıyla toplu fotoğraf... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık'ın tören alanına gelişi Bakan Yanık'ın Şehit yakınlarıyla görüşmesi Şehitler anısına Kuran ı Kerim tilavetinden görüntüler Bakan Yanık'ın ekilen fidanları sulaması Bakan Yanık'ın açıklamaları Bakan Yanık'ın şehit yakınlarıyla toplu fotoğraf çekimi Şehit yakınlarının fidanları sulaması Şehit ve gaziler adına ekilen fidanlardan detaylar ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, 15 Temmuz Şehitleri Adına Ağaç Dikim Töreni'ne katıldı AA / Hakan Dündar - Güncel Kuran-ı Kerim Güncel Haberler Son Dakika

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