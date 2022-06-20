Son dakika haberi... Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu yaralayan baba: Silah kazara ateş aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu yaralayan baba: Silah kazara ateş aldı

Demirören Haber Ajansı - Muammer Şen - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Babalar Günü'nde tartıştığı oğlunu yaralayan baba: Silah kazara ateş aldı

Son dakika haberleri... KARAMAN'da dün 'Babalar Günü'nde tartıştığı oğlu Cahit Özeli'i (26) tabancayla vurarak göğsünden yaralayan Halit Özel, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

KARAMAN'da dün 'Babalar Günü'nde tartıştığı oğlu Cahit Özeli'i (26) tabancayla vurarak göğsünden yaralayan Halit Özel, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Özel ilk ifadesinde "Oğlum eve alkollü gelmişti, biraz tartıştık. Tartışma sırasında silah kazara ateş aldı. Oğlumu bilerek yaralamadım. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm" dedi.

Olay, dün saat 22.40 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 488 Sokakta meydana geldi. Halit Özel, evlerinin bahçesinde tartıştığı oğlu Cahit Özel'e tabancayla ateş etti. Göğsünden yaralanan Cahit Özel, kanları içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cahit Özel, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye  alınan Cahit Özel'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

'OĞLUMU BİLEREK YARALAMADIM'

Eve gelen polislere teslim olan Halit Özel'in ilk ifadesinde oğlunu bilerek yaralamadığını söylediği öğrenildi. Özel ifadesinde "Oğlum eve alkollü gelmişti, biraz tartıştık. Tartışma sırasında silah kazara ateş aldı. Oğlumu bilerek yaralamadım. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm" dedi.

Halit Özel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel

Babalar Günü Halit Özel Karaman Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title