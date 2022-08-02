Son dakika haber: AVCILAR'DA BULAŞIK MAKİNESİ YANGIN ÇIKARDI - Haberler

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Son dakika haber: AVCILAR'DA BULAŞIK MAKİNESİ YANGIN ÇIKARDI

Bir son dakika haberine göre AVCILAR'da bir evde kullanılan bulaşık makinesinden çıkan yangın hasara yol açtı.

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AVCILAR'da bir evde kullanılan bulaşık makinesinden çıkan yangın hasara yol açtı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cami Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında 4 katlı binanın 3'üncü katındaki evin mutfağında yangın çıktı. Bulaşık makinesinden alevlerin yükseldiğini gören ev sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, mutfaktaki yangını söndürdü. Yangının bulaşık makinesindeki arızadan kaynaklandığı tespit edildi. Korku ve paniğe neden olan yangın, evin mutfağında hasara yol açarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cami Güncel Haberler Son Dakika

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