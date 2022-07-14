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Son dakika haberi... Antalya'da kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Sezen Gürbüz - Güncel
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Son dakika haberi... Antalya'da kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

N.Ö. (56) idaresindeki 34 LK 0582 plakalı kamyonet, Korkuteli-Bozova kara yolunun 15. kilometresinde Ö.K'nin (40) kullandığı 15 AAF 500 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından iki araçta da yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücü N.Ö, kamyonette bulunan K.I. (25) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan tır sürücü Ö.K, ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlardaki ve yol kenarındaki otluk alana sıçrayan yangını söndürdü.

Jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapatarak tedbir aldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

AA / Sezen Gürbüz - Güncel

Korkuteli Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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