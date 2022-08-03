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Son dakika haberi... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika haberi... Ankara'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika haberine göre ANKARA'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

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ANKARA'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla irtibatı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Güncel Haberler Son Dakika

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