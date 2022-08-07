Son dakika haberi: 16 yaşındaki Zeynep 3'üncü kattan düşüp öldü, cesedi ailesi buldu Son dakika haberi... ADANA'da 10 katlı binanın 3'üncü katından düşen 16 yaşındaki Zeynep İbiş, hayatını kaybetti. ADANA'da 10 katlı binanın 3'üncü katından düşen 16 yaşındaki Zeynep İbiş, hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedenini ailesi buldu. Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde saat 22: 00'da meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte Hatay'dan akraba düğünü için gelen Zeynep İbiş, halasıyla birlikte düğünden çıkarak eve geldi. CESEDİ AİLESİ BULDU Halası içerideyken balkonda bir süre oturan İbiş, bilinmeyen bir nedenle 3'üncü kattan düştü. Düğünden çıkarak eve gelen İbiş'in ailesi, bahçe kısmında İbiş'in hareketsiz yattığını görünce, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbiş'in öldüğünü tespit etti. Aile sinir krizi geçirirken, İbiş'in cesedi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı Belediye evleri mahallesi Çukurova Güncel Haberler Son Dakika

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