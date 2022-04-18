Son Dakika | Çiftlikköy'de kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
AA - Fikret Mazı - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde fabrika kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde fabrika kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipler, Handere mevkisindeki kuyuya düşen yavru köpeği kurtarma çalışma yaptı.
Fabrika personelinin ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler kuyu içine girerek yavru köpeği çıkardı.
Kurtarılan köpek tedavi yapılmak üzere Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bırakıldı.