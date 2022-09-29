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Son dakika haber! Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu

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Edinilen son dakika gelişmesine göre Görüntü Dökümü: Ultra-Ortodoks Yahudilerin tramvay yolunda eylem yapması Polisin eylemcileri dağıtmasından detaylar KUDÜS - Ultra-Ortodoks Yahudiler, Batı Kudüs'te bazı yolları kapatarak, İsrail ordusunun zorunlu askerlik uygulamasını protesto etti.

Görüntü Dökümü:

Ultra-Ortodoks Yahudilerin tramvay yolunda eylem yapması

Polisin eylemcileri dağıtmasından detaylar KUDÜS - Ultra-Ortodoks Yahudiler, Batı Kudüs'te bazı yolları kapatarak, İsrail ordusunun zorunlu askerlik uygulamasını protesto etti. İsrail polisi, gösteriye müdahale etti.

Kaynak: AA / Faiz Abu Rmeleh - Güncel

İsrail Güncel Haberler Son Dakika

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