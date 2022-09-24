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Son dakika haber | Tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam etti, polisin uyarı ateşiyle durdu

Güncel Haberler

Osmaniye'de tartıştığı kişilere pompalı tüfekle ateş açan şahıs, aralarında 1 kişinin yaralandığı grubun kaçması üzerine arkalarından koşarak ateş açmaya devam etti. Polisin havaya ateş açmasıyla duran saldırgan gözaltına alındı.

Kadirli ilçesinde 21 Eylül'de Cemal Paşa Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan H.İ. ile Ö.Ö., yaptıkları telefon görüşmesinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.İ., otomobille Ö.Ö. ve arkadaşlarının bulunduğu sokağa geldi. Otomobilden inerek pompalı tüfeğiyle ateş açan H.İ., Ö.Ö.'yü yaraladı.

Vücuduna saçmalar isabet eden Ö.Ö., arkadaşlarıyla birlikte kaçmaya başladı. H.İ. de gruba ateş açıp arkalarından koştuğu sırada çevredeki polis memurları müdahale etti.

Tabancayla havaya uyarı ateşi açan polis memurları, H.İ.'yi gözaltına aldı. Yaralı Ö.Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan H.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kadirli 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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