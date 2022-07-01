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Son dakika haber... Tokat'taki trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi toprağa verildi

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haber... Tokat'taki trafik kazasında yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi toprağa verildi

Son dakika gündem haberi: Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Necati Erdem (54) ve eşi Serpil Erdem (46) ile Nebile Erdem (45) ve oğlu Yusuf Meriç Çetin'in (7) cenazeleri yakınlarınca Reşadiye Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çamlıkaya köyüne götürüldü.

Köy camisinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası 4 kişinin cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan kazada yaralanan Necati-Serpil Erdem çiftinin çocukları Çınar Erdem'in köye gidip kazayı haber verip yardım istediği öğrenildi.

Reşadiye ilçesinde dün, Necati Erdem yönetimindeki minibüsün Çamlıkaya köyünde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü ile araçta bulunan Serpil Erdem, Nebile Erdem ve Yusuf Meriç Çetin hayatını kaybetmiş, Çınar Erdem (7) ise yaralanmıştı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Çamlıkaya Reşadiye Meriç Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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