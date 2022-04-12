Son dakika haber... Tarlada silahla vurulmuş cesetleri bulunan 2 besici toprağa verildi (2)

IĞDIR (DHA) - TEK KURŞUNLA ÖLMÜŞLER

Iğdır'da, Halfeli beldesinde silahla vurulan Yaşar Karadağ ve Kemal Kara'ın tek kurşunla öldürüldüğü üzerinde durulduğu belirtildi. Araziden geçen yolda, aynı motosikletle ilerlerken atılan kurşunlardan birinin Yaşar Karadağ'ın kalbine, Kemal Kara'nın da ciğerine isabet ettiği ifade edildi. Ayrıca motosiklete de 4 kurşunun isabet ettiği saptandı.