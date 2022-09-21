Sapağı kaçıran araç geri geri gidince felaket yaşandı! Feci kazada İETT şoförü öldü Güncel Haberler Silivri'de sapağı kaçırdıktan sonra geri geri giden otomobile tır çarptı. Feci kazada İBB'de şoför olarak çalışan Levent Karahan hayatını kaybederken, yine İBB personeli olduğu belirtilen Elif K. yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde şoför olarak çalışan Levent Karahan, sapağı kaçırınca otomobille geri geri gitmeye başladı. Geri geri giden otomobile tır çarptı. Levent Karahan ve otomobilde bulunan İBB personeli Elif K. araçta sıkıştı. EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ Olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan belediye personelleri Karahan ve K, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. HAYATINI KAYBETTİ Levent Karahan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken, Elif K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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