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Sapağı kaçıran araç geri geri gidince felaket yaşandı! Feci kazada İETT şoförü öldü

Güncel Haberler

Silivri'de sapağı kaçırdıktan sonra geri geri giden otomobile tır çarptı. Feci kazada İBB'de şoför olarak çalışan Levent Karahan hayatını kaybederken, yine İBB personeli olduğu belirtilen Elif K. yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde şoför olarak çalışan Levent Karahan, sapağı kaçırınca otomobille geri geri gitmeye başladı. Geri geri giden otomobile tır çarptı. Levent Karahan ve otomobilde bulunan İBB personeli Elif K. araçta sıkıştı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan belediye personelleri Karahan ve K, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Levent Karahan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken, Elif K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

mert:

bu nasıl bir hatadır adam resmen yolun ortasında geri geri gidiyor hiçmi trafik bilgin yok bu adam ı kim iett şöförü yaptı Türkiyenin durumu bumu insan hayatı bu kadar ucuzmu arkadan tır değil başka bir otomobil gelse onun içerisindekilerde ölecekti.

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Yunus N N:

Otobanda da geri geri gitmezsin

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Mehmet :

Az ileriden döneydin. Ölünün ardından konuşulmaz, yoksa denecek çok şey var.

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