Şehit Piyade Astsubay Gökhan Ağıl son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl için düzenlenen cenaze töreni Helallik alınması Cenaze namazının kılınması Askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde taşınması TOKAT - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade...
Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl için düzenlenen cenaze töreni
Helallik alınması
Cenaze namazının kılınması
Askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde taşınması TOKAT - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl, son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel