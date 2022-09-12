Şehit Piyade Astsubay Gökhan Ağıl son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl için düzenlenen cenaze töreni Helallik alınması Cenaze namazının kılınması Askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde taşınması TOKAT - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade... Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl için düzenlenen cenaze töreni Helallik alınması Cenaze namazının kılınması Askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde taşınması TOKAT - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl, son yolculuğuna uğurlandı. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Piyade Güncel Haberler

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