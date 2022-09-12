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Şehit Piyade Astsubay Gökhan Ağıl son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl için düzenlenen cenaze töreni Helallik alınması Cenaze namazının kılınması Askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde taşınması TOKAT - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade...

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl için düzenlenen cenaze töreni

Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması

Askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde taşınması TOKAT - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Ağıl, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Piyade Güncel Haberler

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