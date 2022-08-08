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Son dakika haber! Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

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Son dakika haber! Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Eskice Mahallesi'nde, Elmascan ile Eşsiz ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopa kullanılan kavgada 5 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

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