Son dakika haber! Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Eskice Mahallesi'nde, Elmascan ile Eşsiz ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopa kullanılan kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Mehmet Emin Ergüvan Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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