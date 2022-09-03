Son dakika haber: Rekabet Kurulu'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de Güncel Haberler Son dakika haberleri: REKABET Kurulu'na yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. REKABET Kurulu'na yapılan atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Rekabet Kurulu 2'nci Başkanlığına Ahmet Algan, üyeliklerine ise Şükran Kodalak ve Hasan Hüseyin Ünlü atandı. Atamanın, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Kanunun 22 ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci Recep Tayyip Erdoğan Rekabet Kurulu Güncel Haberler Son Dakika

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