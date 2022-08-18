Son dakika haber | Pencere demirlerine başı sıkışan Eren'i itfaiyeciler kurtardı Güncel Haberler Son dakika haberler... NİĞDE'de, pencerenin demir parmaklıklarına başını sıkıştıran Eren Çoban (5), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. NİĞDE'de, pencerenin demir parmaklıklarına başını sıkıştıran Eren Çoban (5), itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Dere Mahallesi'nde bulunan apartmanın 1'inci katındaki dairede Eren Çoban, pencerenin demir parmaklıklarına başını soktu. Çocuğun başını çıkaramadığını gören ailesi de yardımcı olamayınca durum itfaiyeye bildirildi. İhbarla eve gelen ekipler, demir parmaklığı genişleterek küçük çocuğu kurtardı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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