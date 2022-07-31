Son dakika haber... Park halindeki iki kamyondan birinin hareket etmesiyle arada kayıp öldü

İZMİR'in Tire ilçesinde, park halindeki iki kamyondan birinin hareket etmesiyle araçların arasında sıkışan Hüseyin Atçı, yaşamını yitirdi.

Olay, Tire'ye bağlı Kızılcahavlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Atçı, 09 U 3787 plakalı kamyonu ile Mehmet Karagöz ise 09 AEF 374 plakalı kamyonu ile Kızılcahavlu Mahallesi'ne yük almaya geldi. Karagöz ve Atçı, iş öncesinde mahalle yakınlarında kamyonlarını park etti. Hüseyin Atçı kamyonunun ön tarafında bulunduğu sırada, iddiaya göre Karagöz'ün kamyonu bilinmeyen nedenle hareket etti. İki kamyon arasında kalan Atçı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Atçı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.