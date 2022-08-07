Son dakika haber! Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Osmaniye'de ormanlık ve örtülük alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Merkeze bağlı Yarpuz köyündeki ormanlık ve örtülük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 3 uçak ile çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi.
Ekiplerin karadan ve havadan müdahaleyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
AA / Yusuf Koyun - Güncel