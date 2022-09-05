Son dakika haber... Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba ile 3 şüpheli adliyede (2)
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Edinilen son dakika gelişmesine göre 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIKayseri'de oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı (17) öldüren Harun Kocaman'ın (17) ağabeyi Hamza Kocaman'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldüren Bülent Bayrak ile kendisine yardım ettiği belirlenen A.Y., M.Y. ve Y.E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kayseri'de oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı (17) öldüren Harun Kocaman'ın (17) ağabeyi Hamza Kocaman'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldüren Bülent Bayrak ile kendisine yardım ettiği belirlenen A.Y., M.Y. ve Y.E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Naim Gülveren - Güncel