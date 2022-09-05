Son dakika haber... Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren baba ile 3 şüpheli adliyede (2) Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIKayseri'de oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı (17) öldüren Harun Kocaman'ın (17) ağabeyi Hamza Kocaman'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldüren Bülent Bayrak ile kendisine yardım ettiği belirlenen A.Y., M.Y. ve Y.E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Kayseri'de oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı (17) öldüren Harun Kocaman'ın (17) ağabeyi Hamza Kocaman'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldüren Bülent Bayrak ile kendisine yardım ettiği belirlenen A.Y., M.Y. ve Y.E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Naim Gülveren Bülent Bayrak Yusuf Eren Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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