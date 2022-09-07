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Son dakika haber... Mersin Valisi Pehlivan: "Hedefimiz, amacımız yangını en kısa sürede kontrol altına almak"

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Edinilen son dakika gelişmesine göre Gülnar'daki orman yangını Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın açıklamaları MERSİN - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gülnar'daki orman yangını

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın açıklamaları MERSİN - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

Ali Hamza Pehlivan Gülnar Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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