Son dakika haber... Mersin Valisi Pehlivan: "Hedefimiz, amacımız yangını en kısa sürede kontrol altına almak"
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Gülnar'daki orman yangını Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın açıklamaları MERSİN - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gülnar'daki orman yangını
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın açıklamaları MERSİN - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu - Güncel