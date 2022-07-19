Son dakika haber | Mersin'de yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Mersin'de yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi

AA - Burcu Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Mersin'de yaralı halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi

Son dakika haberleri: Mersin'de, bir sürücü tarafından kara yolunda yaralı halde bulunan kaplumbağa, hayvan hastanesinde tedavi edildi.

Mersin'de, bir sürücü tarafından kara yolunda yaralı halde bulunan kaplumbağa, hayvan hastanesinde tedavi edildi.

???????Almila Özcan, Yenişehir ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken kabuğu kırılmış kaplumbağayı fark etti.

Özcan, aracına aldığı kaplumbağayı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'ndaki özel bir hayvan hastanesine götürdü.

Yaklaşık bir saatlik operasyonla tedavisi yapılan kaplumbağa, Almila Özcan'a teslim edildi.

Hastane yöneticisi veteriner hekim Orhan Özbaba, AA muhabirine, kaplumbağanın hayvansever bir sürücü sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.

Kaplumbağanın, bir aracın üzerinden geçmesi sonucu yaralandığını tahmin ettiklerini aktaran Özbaba, "Kaplumbağayı rehabilite ettik. Acılarını dindirdik. Açık olan bölgeleri kapatma ihtiyacı vardı. Kaplumbağanın arka kısmındaki kendi kabuğundan bir parçayı keserek eksiği onunla tamamladık." diye konuştu.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Kaplumbağa Yenişehir Mersin Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title