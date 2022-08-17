Son dakika haber: Mersin'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi gördüğü hastanede öldü Güncel Haberler Son dakika haberi: Mersin'in Erdemli ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mersin'in Erdemli ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kocahasanlı Halk Plajı'nda arkadaşıyla denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Celal A. (47) da kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Celal A'nın cenazesinin, Konya'da toprağa verileceği öğrenildi. Mersin'de 15 Ağustos'ta Kocahasanlı Halk Plajı'nda yüzen vatandaşların, bir kişinin suda hareketsiz durduğu ihbarı üzerine yönlendirilen ekipler, denizden çıkarılan Özgür G'nin yaşamını yitirdiğini belirlemiş, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı Celal A'yı da hastaneye kaldırmıştı. Güncel AA / Serkan Avci Kocahasanlı Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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