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Son dakika haber... Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Son dakika haber... Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ilıca Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki devriye görevi sırasında, polisi fark edince kaçmaya başlayan C.K'yi (32) yakaladı.

Şüphelinin yere attığı 13,11 gram metamfetamin ile hassas terazi yapılan arama sonucu bulundu.

Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada da 32,46 gram metamfetamin ele geçirildi.

C.K. işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Ali Yıldırım - Güncel

Narkotik Hisarcık Alaşehir Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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