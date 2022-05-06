Son dakika haber: Malatya'da jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

MALATYA (AA) - Malatya'da, jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örüşlü Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, yaralı kızıl şahini fark etti.

Ekipler kızıl şahini, tedavi edilerek yeniden doğaya salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne bıraktı.