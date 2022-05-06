Son dakika haber: Malatya'da jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı - Haberler

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Son dakika haber: Malatya'da jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Son dakika haber: Malatya'da jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Son dakika haberi: Malatya'da, jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da, jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akçadağ ilçesine bağlı Aşağı Örüşlü Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, yaralı kızıl şahini fark etti.

Ekipler kızıl şahini, tedavi edilerek yeniden doğaya salınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne bıraktı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Malatya, Güncel, Haberler

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