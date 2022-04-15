Son dakika haber: Kocasının öldürdüğü Nurcan'ın hastanedeki görüntüsünü paylaşanlara suç duyurusu

BURDUR (DHA) - BURDUR'da uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer (34) tarafından işlettiği restoranda av tüfeği ile vurularak öldürülen Nurcan Seçer'in (35), Burdur Devlet Hastanesi'nde acil müdahale odasında çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüsü hakkında kardeşi Ömer Kılıç, suç duyurusunda bulundu.

Bir çocuk annesi Nurcan Seçer, yaklaşık 6 aydır ayrı yaşadığı, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer tarafından birlikte işlettikleri restoranda 8 Nisan'da av tüfeği ile öldürüldü. Seçer'in Burdur Devlet Hastanesi'nde acil müdahale odasında çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine kardeşi Ömer Kılıç, suç duyurusunda bulundu. Kılıç, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda görüntüyü sosyal medyada paylaşan ve yayanların cezalandırılmasını talep etti.

Burdur Valiliği de olayla ilgili yazılı yaptığı yazılı açıklamada, "08.04.2021 tarihinde saat 20.50 sıralarında Atatürk Caddesi'nde kocası tarafından öldürülen N.S. isimli vatandaşımız ile ilgili olayın kamera görüntülerinin sosyal medya aracılığıyla yayınlandığı anlaşılmıştır. Konu ile ilgili olarak adli makamlarca adli soruşturma, valiliğimizce de idari soruşturma başlatılmıştır" ifadesi yer aldı.