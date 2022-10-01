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Jandarmadan Kore Gazisi Kılınç'a anlamlı ziyaret

Güncel Haberler

Jandarmadan Kore Gazisi Kılınç'a anlamlı ziyaret

Kilis'te jandarma personeli, kentte yaşayan son Kore Gazisi 92 yaşındaki Ahmet Kılınç'ı ziyaret etti.

Kilis'te jandarma personeli, kentte yaşayan son Kore Gazisi 92 yaşındaki Ahmet Kılınç'ı ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Polateli ilçesine bağlı Belenözü köyünde ikamet eden 92 yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Kılınç'ı ziyaret ederek çiçek verdi. Kore Gazisi Ahmet Kılınç'ın elini öpüp bir isteği olup olmadığını soran jandarma personeli daha sonra Polateli ilçesine bağlı Bektaşoğlu köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Resul Durna ve Karapınar köyünde ikamet eden şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın ailesi ziyaret ederek, sorun ve sıkıntılarını dinledi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ahmet Kılınç Jandarma Kilis Kore 3. Sayfa Güncel Haberler

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