Son dakika haber | Kağıthane'de binanın üçüncü katından düşen kadın hayatını kaybetti - Kadının kardeşi gözaltına alındı Son dakika gündem haberi... İstanbul Kağıthane'de oturduğu binanın üçüncü katındaki pencereden düşen kadın hayatını kaybetti. İstanbul Kağıthane'de oturduğu binanın üçüncü katındaki pencereden düşen kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde H.A'nın (32), üçüncü kattaki dairenin penceresinden düşerek yaralanması ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polis ekipleri, çelişkili ifadeler verdiği belirtilen H.A'nın kardeşi Ş.D'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. AA / Güncel Kağıthane Güncel Haberler Son Dakika

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