Son Dakika | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni - Tümgeneral Nuh Köroğlu Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Nuh Köroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Nuh Köroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (2) Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Bardakcı Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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