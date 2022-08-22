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Son Dakika | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni - Tümgeneral Nuh Köroğlu

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Son dakika gündem haberi... Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Nuh Köroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Nuh Köroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (2)

Kaynak: AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

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