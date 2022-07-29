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Son dakika haber... İzmir'deki trafik kazasında orman işçisi öldü

Son dakika haber... İzmir'deki trafik kazasında orman işçisi öldü

Son dakika haber... İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında orman işçisi kadın hayatını kaybetti.

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında orman işçisi kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Seferihisar Orman İşletme Şefliğine ait pikap, Doğanbey yolu Sakıazağacı mevkisinde, refüje çarptı.

Araçta bulunan Nurhan Beşbudak, yere savruldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Beşbudak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, gözaltına alındı.

AA / Cemrecan Tutar - Güncel

Seferihisar İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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