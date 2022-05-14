Son dakika haberleri: Cinsel istismar iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

İstanbul Maltepe'de cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Mayıs'ta bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen kişinin sokakta darbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, olayın Maltepe Yalı Mahallesi'nde gerçekleştiği, şüpheli bir kişinin 5 erkek çocuğa internet üzerinden cinsel tacizde bulunduğu, mağdurların daha sonra buluşma yerine gelen şüpheliyi darbettiği belirlendi.

Pendik'te gözaltına alınan şüpheli S.A, sevk edildiği adliyede "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

AA / Güncel