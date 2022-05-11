Son dakika haber! İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ateş açarak öldürdüğü Filistinlinin cenaze töreni
AA - Mohammed Dahlan - Güncel
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Son dakika haberleri: Görüntü Dökümü: Filistinli Mahmud Sami Halil'in cenazesinin omuzlarda taşınması Cenaze yakınlarının üzüntü yaşamasından detaylar Cenaze yakınlarının tekbir getirmesi ve slogan atması GAZZE - İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm şehri yakınlarında açtığı ateş sonucu...
Görüntü Dökümü:
Filistinli Mahmud Sami Halil'in cenazesinin omuzlarda taşınması
Cenaze yakınlarının üzüntü yaşamasından detaylar
Cenaze yakınlarının tekbir getirmesi ve slogan atması GAZZE - İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm şehri yakınlarında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Mahmud Sami Halil için Gazze'nin Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi.
AA / Mohammed Dahlan - Güncel