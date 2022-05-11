Son dakika haber! İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ateş açarak öldürdüğü Filistinlinin cenaze töreni - Haberler

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Son dakika haber! İsrail güçlerinin Batı Şeria'da ateş açarak öldürdüğü Filistinlinin cenaze töreni

AA - Mohammed Dahlan - Güncel
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Son dakika haberleri: Görüntü Dökümü: Filistinli Mahmud Sami Halil'in cenazesinin omuzlarda taşınması Cenaze yakınlarının üzüntü yaşamasından detaylar Cenaze yakınlarının tekbir getirmesi ve slogan atması GAZZE - İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm şehri yakınlarında açtığı ateş sonucu...

Görüntü Dökümü:

Filistinli Mahmud Sami Halil'in cenazesinin omuzlarda taşınması

Cenaze yakınlarının üzüntü yaşamasından detaylar

Cenaze yakınlarının tekbir getirmesi ve slogan atması GAZZE - İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm şehri yakınlarında açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Mahmud Sami Halil için Gazze'nin Han Yunus kentinde cenaze töreni düzenlendi.

AA / Mohammed Dahlan - Güncel

Batı Şeria, Slogan, Cenaze, İsrail, Güncel, Haberler

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