Son dakika haber | Isparta'da doğa yürüyüşüne çıkanlardan 1'i öldü, 3'ü kurtarılmayı bekliyor

ISPARTA'da, dün doğa yürüyüşüne çıkan 4 kişiden 1'i dereden geçmeye çalışırken boğulurken, 3 kişi ise mahsur kaldıkları yerden kurtarılmayı bekliyor.

Isparta'da 4 kişi, dün saat 09.00 sıralarında araçla geldikleri Sütçüler ilçesi Yeşildere köyü bölgesinde bulunan Hidroelektrik Santralinin bulunduğu yerden Yazılı Kanyon istikametinde doğa yürüyüşüne çıktı. Daha sonra kendilerinden haber alınamayan 4 kişi için yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama ve Kurtarma Timi sevk edilerek, arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucunda, bugün saat 18.00 sıralarında kayıp M.K.'nın dereden geçmeye çalışırken suda boğularak hayatını kaybettiği, diğer 3 kişinin ise Yeşildere köyü Çürük mevkisinde bulundukları tespit edildi. Ekipler, hayatını kaybeden M.K.'nın cansız bedeni ve mahsur kalan 3 kişiyi kaldıkları sarp ve kayalık alandan çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.