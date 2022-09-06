Son dakika haber! Hindistan'da bebeğini kaplan saldırısından kurtarmaya çalışan anne ağır yaralandı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde, 15 aylık bebeğini kaplan saldırısından kurtarmaya çalışan anne ağır yaralandı. Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde, 15 aylık bebeğini kaplan saldırısından kurtarmaya çalışan anne ağır yaralandı. BBC'nin haberine göre, Bandhavgarh Kaplan Koruma Alanı'nda bir kaplan, Archana Choudhary adındaki kadının 15 aylık çocuğuna saldırdı. Çocuğunu kurtarmak isteyen Choudhary'nin birkaç dakika kaplanla boğuştuğu, ardından köylülerin yardıma koştuğu belirtildi. Ağır yaralanan anne ve çocuğun hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı. Sağlık yetkilileri, çocuğun vücudundaki yaraların hafif olduğunu ancak annenin durumunun ağır olduğunu söyledi. Uzmanlar, olayı, hızlı kentleşme ile doğal yaşam alanlarının yok edilmesine bağlıyor ve hayvanların barınak- yiyecek bulmak için kasabalara girdiğini belirtiyor. Güncel Kaynak: AA / Burcu Yağcı India Güncel Haberler Son Dakika

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