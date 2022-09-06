Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Hindistan'da bebeğini kaplan saldırısından kurtarmaya çalışan anne ağır yaralandı

Güncel Haberler

Son dakika haber! Hindistan'da bebeğini kaplan saldırısından kurtarmaya çalışan anne ağır yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde, 15 aylık bebeğini kaplan saldırısından kurtarmaya çalışan anne ağır yaralandı.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde, 15 aylık bebeğini kaplan saldırısından kurtarmaya çalışan anne ağır yaralandı.

BBC'nin haberine göre, Bandhavgarh Kaplan Koruma Alanı'nda bir kaplan, Archana Choudhary adındaki kadının 15 aylık çocuğuna saldırdı.

Çocuğunu kurtarmak isteyen Choudhary'nin birkaç dakika kaplanla boğuştuğu, ardından köylülerin yardıma koştuğu belirtildi.

Ağır yaralanan anne ve çocuğun hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Sağlık yetkilileri, çocuğun vücudundaki yaraların hafif olduğunu ancak annenin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Uzmanlar, olayı, hızlı kentleşme ile doğal yaşam alanlarının yok edilmesine bağlıyor ve hayvanların barınak- yiyecek bulmak için kasabalara girdiğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Burcu Yağcı - Güncel

India Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title