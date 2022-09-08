Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika haber | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde 5 kilo 600 gram esrar ve 1200 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde 5 kilo 600 gram esrar ve 1200 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında iki ilçede operasyon düzenledi.

İkametlerde yapılan aramada, 5 kilo 600 gram esrar ve 1200 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cem Genco - Güncel

Altınözü Hatay Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title