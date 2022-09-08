Son dakika haber | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde 5 kilo 600 gram esrar ve 1200 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde 5 kilo 600 gram esrar ve 1200 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında iki ilçede operasyon düzenledi. İkametlerde yapılan aramada, 5 kilo 600 gram esrar ve 1200 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Cem Genco Altınözü Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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