Son dakika haber | Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde 5 kilo 600 gram esrar ve 1200 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde 5 kilo 600 gram esrar ve 1200 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında iki ilçede operasyon düzenledi.
İkametlerde yapılan aramada, 5 kilo 600 gram esrar ve 1200 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.