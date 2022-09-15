İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.M.C'nin kullandığı 31 AAU 789 plakalı otomobil ile A.D. idaresindeki 31 UZ 672 plakalı otomobil, Gaziantep-Hassa kara yolu Aktepe Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücü A.D. ile aynı araçtaki E.D. ve Y.D. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burhan Ateş - Güncel