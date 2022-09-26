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Son dakika haber | Hatay'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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Son dakika haber | Hatay'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evden para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evden para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Caddesi'ndeki ikametten 80 bin lira ve ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin A.Y. olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Samandağ Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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