Son dakika haber! Gümüşhane'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika haber... Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Söğütlü beldesinde Fikri Yücer'in (63) kullandığı 29 AY 809 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce otomobilden çıkarılan sürücü ile araçtaki Furkan Yücer, ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fikri Yücer, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Muhammet Çelik - Güncel Gümüşhane Güncel Haberler Son Dakika

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