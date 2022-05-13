Son dakika haber! Giresun'da kıyaya vuran yunus öldü

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde kıyıya vuran yunus öldü.

Belediye Plajı'nda yürüyüş yaptıkları sırada kıyıda yunus olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. Plaja gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri ekipleri yunusa müdahalede bulundu.

Çeşitli yerlerinde yaralar bulunan yunus bir süre sonra öldü. Yunus, inceleme yapılmak üzere ekiplerce bulunduğu yerden alındı.