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Son dakika haber | Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Son dakika haber | Gediz'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Cafer G. yönetimindeki 43 SL 167 plakalı otomobil, Gümele köyü yakınında Mehmet Emin S'nin kullandığı 64 NC 633 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan sürücüler Cafer G. ve Mehmet Emin S. ile araçlardan birinden bulunan Yıldız Nur G. (26), sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ergün Caran - Güncel

Kütahya Gümele Güncel Haberler Son Dakika

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