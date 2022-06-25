Son dakika haber! / FOTOĞRAF İPTALİ/ Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, 'Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi' başlıklı haberimizde kullanılan Mehmet Maral'ın fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir.
Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,
'Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi' başlıklı haberimizde kullanılan Mehmet Maral'ın fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.
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DHA
Demirören Haber Ajansı / Güncel