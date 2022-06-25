Son dakika haber! / FOTOĞRAF İPTALİ/ Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi - Haberler

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Son dakika haber! / FOTOĞRAF İPTALİ/ Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! / FOTOĞRAF İPTALİ/ Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi

Son dakika habere göre Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, 'Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi' başlıklı haberimizde kullanılan Mehmet Maral'ın fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir.

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,

'Kanalizasyonda çalışırken, kum yığını altında can verdi' başlıklı haberimizde kullanılan Mehmet Maral'ın fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmaması ricasıyla.

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DHA


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Maral Güncel Haberler Son Dakika

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