Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Esenyurt'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Güncel Haberler

Son dakika haberleri: İstanbul Esenyurt'ta tek başına yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

İstanbul Esenyurt'ta tek başına yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Fatih Mahallesi 933. Sokak'taki beş katlı binanın birinci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Adrese gelen ekipler, kapıyı kırarak girdikleri dairede, yalnız yaşadığı öğrenilen kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yaklaşık 3-4 gün önce öldüğü tespit edilen kişinin ölüm nedeninin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Taha Erham Keleş - Güncel

Fatih Mahallesi Esenyurt İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title