Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya eski Başbakanı, değerli dostum Abe'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Menfur... Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya eski Başbakanı, değerli dostum Abe'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya eski Başbakanı, değerli dostum Abe'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum" AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Japonya Güncel Haberler Son Dakika

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