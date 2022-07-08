Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya eski Başbakanı, değerli dostum Abe'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Menfur... - Haberler

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya eski Başbakanı, değerli dostum Abe'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Menfur...

AA - Hande İlbeyi Canca - Güncel
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Japonya eski Başbakanı, değerli dostum Abe'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Menfur...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya eski Başbakanı, değerli dostum Abe'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya eski Başbakanı, değerli dostum Abe'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum"

AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Japonya Güncel Haberler Son Dakika

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