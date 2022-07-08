Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya eski Başbakanı, değerli dostum Abe'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Menfur...
AA - Hande İlbeyi Canca - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya eski Başbakanı, değerli dostum Abe'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya eski Başbakanı, değerli dostum Abe'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum"
AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel