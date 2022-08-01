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Son dakika haber | Elazığ'da hastane önündeki kavgada vurulmuştu; kurtarılamadı

Son dakika haber | Elazığ'da hastane önündeki kavgada vurulmuştu; kurtarılamadı

Gelen son dakika haberine göre ELAZIĞ'da, 5 gün önce hastane önünde meydana gelen silahlı kavgada, başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Abdulhadi Bilkent (34), yaşamını yitirdi.

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ELAZIĞ'da, 5 gün önce hastane önünde meydana gelen silahlı kavgada, başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Abdulhadi Bilkent (34), yaşamını yitirdi. Kavgada yaralanan 2 kişi ise taburcu edildi.

Olay, 27 Temmuz'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane içinde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ahmet Yılmaz, silahla Abdulhadi Bilkent'i başından, 1 kişiyi de bacağından vurdu. Mermilerin isabet etmesiyle olayla ilgisi olmayan 1 kişi de yaralandı. Abdulhadi Bilkent'in duran kalbi, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleyle tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Bilkent, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer yaralılar Fatma Aslan ve Serdar Tatlı ise taburcu edildi.Öte yandan Ahmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından saldırının hemen ardından yakalanarak, tutuklanmıştı.


Demirören Haber Ajansı / Serhat Özdemir - Güncel

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