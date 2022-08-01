Son dakika haber | Elazığ'da hastane önündeki kavgada vurulmuştu; kurtarılamadı

ELAZIĞ'da, 5 gün önce hastane önünde meydana gelen silahlı kavgada, başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Abdulhadi Bilkent (34), yaşamını yitirdi. Kavgada yaralanan 2 kişi ise taburcu edildi.

Olay, 27 Temmuz'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane içinde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Ahmet Yılmaz, silahla Abdulhadi Bilkent'i başından, 1 kişiyi de bacağından vurdu. Mermilerin isabet etmesiyle olayla ilgisi olmayan 1 kişi de yaralandı. Abdulhadi Bilkent'in duran kalbi, sağlık ekiplerince yapılan müdahaleyle tekrar çalıştırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Bilkent, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Diğer yaralılar Fatma Aslan ve Serdar Tatlı ise taburcu edildi.Öte yandan Ahmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından saldırının hemen ardından yakalanarak, tutuklanmıştı.