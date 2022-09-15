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Son dakika haber... Dörtyol'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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Son dakika haber... Dörtyol'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ile tütün ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evinde gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ile tütün ele geçirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Mahallesi'nde bir evde kaçak ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine arama yaptı.

Adreste 20 bin 780 makaron ile 210 kilogram tütün ele geçiren polis, ev sahibi B.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Burak Milli - Güncel

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