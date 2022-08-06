Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş birliğini, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi... - Haberler

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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş birliğini, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İş birliğini, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi...

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş birliğini, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi korumayı başardık.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş birliğini, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla Rusya- Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi korumayı başardık."

AA / Güç Gönel - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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